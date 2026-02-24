Сподели close
Използването на ядрено оръжие срещу цели в Украйна, както и ядрен удар срещу Великобритания и Франция, ще бъде законно и оправдано, ако Лондон и Париж предадат на Киев ядрени технологии. Това пише в своя канал в Max заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев, коментирайки информацията на Службата за външно разузнаване на Русия за френско-британските планове.

Според оценката на Медведев, тази информация "радикално променя ситуацията": "Това е пряко предаване на ядрено оръжие на воюваща страна. Няма никакво съмнение, че при такова развитие на събитията Русия ще бъде принудена да използва всякакво, включително и нестратегическо ядрено оръжие, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна", подчертава той.

"А в случай на необходимост – и срещу страните доставчици, които стават съучастници в ядрения конфликт с Русия", добавя заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ. "Това е симетричният отговор, на който Русия има право".

"ФОКУС" припомня, че по-рано Руската служба за външно разузнаване заяви, че "Франция и Великобритания планират да предадат на Киев компоненити за ядрено оръжие, което Украйна да представи като своя разработка".