Медведев допусна ядрени удар срещу Лондон и Париж: Това ще бъде законно и оправдано
Според оценката на Медведев, тази информация "радикално променя ситуацията": "Това е пряко предаване на ядрено оръжие на воюваща страна. Няма никакво съмнение, че при такова развитие на събитията Русия ще бъде принудена да използва всякакво, включително и нестратегическо ядрено оръжие, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна", подчертава той.
"А в случай на необходимост – и срещу страните доставчици, които стават съучастници в ядрения конфликт с Русия", добавя заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ. "Това е симетричният отговор, на който Русия има право".
"ФОКУС" припомня, че по-рано Руската служба за външно разузнаване заяви, че "Франция и Великобритания планират да предадат на Киев компоненити за ядрено оръжие, което Украйна да представи като своя разработка".
