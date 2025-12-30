ЗАРЕЖДАНЕ...
Медведев: Зеленски ще трябва да се укрива до края на безполезния си живот
В публикация в социалните мрежи той заяви, че с тази атака Зеленски "се опитва да саботира разрешаването на конфликта“.
"Той иска война. Е, сега ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев.
ФОКУС припомня, че Русия твърди, че в нощта на 29 декември Украйна е извършила атака с дронове срещу държавната резиденция на Владимир Путин в Новгородска област.
По думите на руския външен министър Сергей Лавров във връзка с това "преговорната позиция на РФ ще бъде преразгледана, като се има предвид окончателният преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.
