Медведев: САЩ продължават да дисциплинират обезумелия Европейски съюз
Според него САЩ правят това, "за да може едно болно животно да си спомни кой е истинският господар на цирка“. Той добави, че дори американският милиардер Илон Мъск е замесен в това, пожелавайки разпадането на Европейския съюз (ЕС).
"Не е зле! Като цяло това е в наша полза. По-добре великодържавният прагматизъм на Тръмп, отколкото глобалистката лудост на Байдън“, написа Медведев.
Оценявайки новата стратегия за национална сигурност на САЩ, руския политик подчерта по-рано, че тя се отличава с реалистичната си оценка на много съвременни предизвикателства. Въпреки това Медведев призова да не се преувеличава нейното значение.
"Това е просто набор от политически декларации. По-важното е какво е в съзнанието на хората.“ "И не само сред непоследователните вашингтонски чиновници, но и сред прословутата "дълбока държава““, заяви той.
