© Заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев посочи, че "колкото повече средства Западът харчи за подкрепа на Киев, толкова повече територии в крайна сметка ще се върнат в състава на Русия и толкова по-страшен ще бъде краят на киевския режим". Медведев прави коментар в своя канал в Telegram.



"Половин трилион евро! Точно толкова е предал Западът на бандеровската клика, считано от 2022 г. Много ли е?"



"Как да се погледне.



От една страна, безумно много. Дори като се има предвид колко кървавите киевски клоуни (наричани по-нататък ККК, да не се бърка с американския расистски Ку-клукс-клан) са откраднали от оборота. А новоизлюпеният ККК е откраднал безмерно много. Но дори и като се има предвид дивото крадене на бандеровския режим - все пак е безобразно, критично много. С тези пари би могло да се построи нова неутрална и благоденстваща Украйна. Но не е писано", пише Медведев.



"А от друга страна... неунищожимо свободният Пиндостан (пренебрежително название за САЩ) за периода от 2001 до 2021 г. изгори в Афганистан 2,3 трилиона долара, за да предаде властта от талибаните на талибаните", коментира той.



"Къде искам да стигна? Ето къде – колкото повече западният свят харчи средства за подкрепа на ККК, толкова по-страшен ще бъде краят на историята за режима на кървавите киевски клоуни".



"И толкова по-голяма ще бъде територията, която в крайна сметка ще се върне в родната Русия. И всичко ще се случи, както в САЩ в Афганистан. Честит Ден на руското единство!"