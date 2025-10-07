Медицински сестри са задържани заради грешно лечение на 22-годишен пациент в Гърция

© eKathimerini Две медицински сестри от университетската болница "Атикон“ в Атина бяха арестувани, след като приложиха грешно лекарство на 22-годишен пациент, който впоследствие получи тежка алергична реакция, предава eKathimerini.



По данните на полицията инцидентът е станал в неделя вечерта в отделението за краткосрочната хоспитализация на болницата. Сестрите, които били на дежурство, погрешно поставили на пациента антибиотик, който не е бил предписан за него.



Двете медицински служителки са били задържани в понеделник сутринта по обвинение в непредпазливост, но по-късно са освободени с прокурорска заповед до приключването на разследването.



Назначена е съдебномедицинска експертиза, която да установи текущото здравословно състояние на пострадалия пациент.



От болницата към момента не са излезли с официално изявление. Случаят е третата известна лекарска грешка в гръцките болници за тази година.



През септември трима служители в частно лечебно заведение бяха арестувани, след като преляха кръв с грешната кръвна група на 67-годишен мъж. А през юни миналата година подобна грешка в болница "Цанео" в Пирея доведе до смъртта на 62-годишна жена.