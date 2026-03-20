Масов случай на отравяне в Националния парк "Дадя–Лефкими–Суфли“ в Североизточна Гърция доведе до смъртта на девет черни лешояда, а три бяха намерени в тежко състояние, но спасени. Два от тях вече са върнати в природата след лечение, а един продължава да се възстановява.Паркът е дом на единствената естествена размножаваща се колония на вида на Балканите, което прави подобни инциденти особено тежки и подкопава десетилетия усилия за опазване. Жертви са установени и от още седем различни вида – включително вълк, лисици, гарвани, мишелови, белка.Първите отровени животни са открити на 11 март от полицейски патрул, който е намерил един мъртъв и един в тежко състояние черен лешояд край пътя. Незабавно са уведомени природозащитните екипи и е започнало издирване на отровните примамки. Спасената птица е била маркирана още през 2016 г. в района на Дадя, доказано размножаващ се индивид, който след лечението си се е върнал в гнездото си. Другите отровени птици са открити няколко дни по-късно, след като от Българското дружество за защита на птиците подават сигнал за проблем с черен лешояд, маркиран със сателитен предавател и освободен в Източните Родопи в рамките на програмата за реинтродукция на вида. За щастие, още два отровени, но живи лешояда са били намерени и предадени за лечение.Екипите са установили, че отровните примамки са се състояли от части на сърна и разпръснати в природата с цел борба с наземни хищнии. Издирването продължава с участието на четири специализирани екипа с обучени кучета за борба с отровите, както и с представители на природозащитни организации, горските служби, регионалните екологични институции и ловната федерация, която дори обявява награда от 5000 евро за информация за извършителите.В търсенето са включени и четири екипа за борба с отровите, предава rewilding-rhodopes.com.Националният парк "Дадя–Лефкими–Суфли“ приютява между 36 и 47 размножаващи се двойки. Колонията започна да се възстановява след опустошителните пожари през 2023 г., благодарение на местни и международни усилия. Загубата дори на няколко индивида в разгара на размножителния сезон представлява сериозен удар върху оцеляването на колонията и опазването на вида на Балканите.Черните лешояди, както повечето видове от тази група, достигат полова зрялост след години, а всяка успешна двойка отглежда само по едно малко. Затова загубата на възрастни птици, особено през размножителния сезон, има сериозно отражение върху популацията. Засегнатите 12 лешояда представляват почти 10% от местната популация – едно престъпно действие може да заличи десетилетия усилия за опазване.Инцидентът подчертава продължаващата заплаха от незаконно отравяне – една от водещите причини за смъртност при лешоядите в Европа. Текущите усилия по проекта "Завръщането на черните лешояди в Родопите“ вече подобряват капацитета за бърза реакция и координация на място, което спомага за ограничаване на щетите.