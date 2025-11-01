ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Масова стрелба на Крит, има най-малко трима загинали
Смята се още, че са изстреляни над 2000 куршума.
Мерките на гръцката полиция са драконовски, за да се избегне нов кръг от кръвопролития. Специалните части на полицията са успели да влязат във Вориция часове след началото на стрелбата и са отцепили селото.
Ранените са прехвърлени в отделни болници заради опасения от нови инциденти в здравните центрове. 39-годишният загинал и ранената млада жена (от същото семейство) са откарани в болница Venizelio в Ираклио, докато вторият загинал и други най-малко двама ранени, включително дете (от другото семейство), са откарани в PAGNI.
Двама души, за които се твърди, че са замесени в стрелбата, се издирват от полицията.
Местни медии съобщават, че импровизирано взривно устройство е избухнало снощи във Вориция. Няма пострадали, но има доста материални щети по къщата, в която е било поставено устройството. За щастие, тя е била в строеж.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 803
|предишна страница [ 1/134 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: