Масова стрелба на Крит, има най-малко трима загинали 

© Най-малко трима загинали и няколко ранени след стрелба с автомати "Калашников" в село Вориция в Ираклио на остров Крит. Властите смятат, че е вендета между две семейства, пише Protothema.



Смята се още, че са изстреляни над 2000 куршума.



Мерките на гръцката полиция са драконовски, за да се избегне нов кръг от кръвопролития. Специалните части на полицията са успели да влязат във Вориция часове след началото на стрелбата и са отцепили селото.



Ранените са прехвърлени в отделни болници заради опасения от нови инциденти в здравните центрове. 39-годишният загинал и ранената млада жена (от същото семейство) са откарани в болница Venizelio в Ираклио, докато вторият загинал и други най-малко двама ранени, включително дете (от другото семейство), са откарани в PAGNI.



Двама души, за които се твърди, че са замесени в стрелбата, се издирват от полицията.



Местни медии съобщават, че импровизирано взривно устройство е избухнало снощи във Вориция. Няма пострадали, но има доста материални щети по къщата, в която е било поставено устройството. За щастие, тя е била в строеж.