© виж галерията Наводнения, причинени от проливни дъждове, оставиха редица хора блокирани в превозни средства в североизточния регион Каталуния в Испания, съобщават властите, цитирани от BBC. Към момента няма данни за смъртни случаи или ранени.



Проливните валежи дойдоха само ден след като силни дъждове предизвикаха хаос в транспорта на Средиземноморския остров Ибиса.



В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи потоци от кална вода, които преминават през градовете Ла Рапита и Санта Барбара в провинция Тарагона и преместват всичко по пътя си.



Националната метеорологична агенция AEMET обяви най-високата степен на тревога – червен код – в провинция Тарагона, предупреждавайки за до 180 милиметра валежи за 12 часа в делтата на река Ебро.



"Ситуацията е сложна и се прогнозират още валежи", каза Кристина Висенте, висш служител в агенцията, цитирана от вестник La Vanguardia.



Тръгванията на влакове от градовете Барселона и Валенсия, в съседния регион Валенсия, са спрени до второ нареждане.



Няколко региона в югоизточна Испания, включително Балеарските острови, бяха засегнати през последните дни от проливни дъждове и наводнения.



