ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мащабни наводнения: Хората са блокирани в жилищата и колите си в Испания
Проливните валежи дойдоха само ден след като силни дъждове предизвикаха хаос в транспорта на Средиземноморския остров Ибиса.
В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи потоци от кална вода, които преминават през градовете Ла Рапита и Санта Барбара в провинция Тарагона и преместват всичко по пътя си.
Националната метеорологична агенция AEMET обяви най-високата степен на тревога – червен код – в провинция Тарагона, предупреждавайки за до 180 милиметра валежи за 12 часа в делтата на река Ебро.
"Ситуацията е сложна и се прогнозират още валежи", каза Кристина Висенте, висш служител в агенцията, цитирана от вестник La Vanguardia.
Тръгванията на влакове от градовете Барселона и Валенсия, в съседния регион Валенсия, са спрени до второ нареждане.
Няколко региона в югоизточна Испания, включително Балеарските острови, бяха засегнати през последните дни от проливни дъждове и наводнения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1340
|предишна страница [ 1/224 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: