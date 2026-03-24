ЗАРЕЖДАНЕ...
Мартин Табаков: Иран все още има ресурс, за да нанася удари по други страни
© NOVA
Той посочи, че властта в Иран е монополизирана от Ислямската революционна гвардия, което означава, че всякакви преговори ще бъдат по-трудни, а към момента дори няма индикации за такива. Също така подчерта, че който и генерал от армията да бъде ликвидиран, той веднага ще бъде заменен с друг, като настоящият е много по-радикален от предходния.
Табаков обясни пред NOVA, че Иран все още има ресурс, за да нанася удари по други страни. И допълни, че ако Тръмп беше реализирал ултиматума за отваряне на Ормузкия пролив и заплахата, ако това не се случи да започнат атаки по ирански електроцентрали, това би ескалирало допълнително напрежението в района. Причината американският президент да изтегли решението си е опасността от реципрочен отговор от страна на Иран и огромен ръст на цената на петрола, каза още експертът.
Табаков подчерта, че хората, които не харесват режима в Иран, нямат нужната сила, за да се противопостяват.
/
Още от категорията
/
21.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.