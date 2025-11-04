ЗАРЕЖДАНЕ...
|Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещите членове на ЕС - пробен период с възможност за изключване от Съюза
Тя посочва, че според предложението, което би трябвало да успокои опасенията, че новите членове биха могли да имитират Унгария, те биха могли да бъдат поставени на "пробен период“ от няколко години и изключени от Съюза в случай на неуспех в областта на демокрацията.
Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че новите членове на ЕС могат да бъдат поставени "на изпитателен срок“, за да не се държат като троянския кон на Русия след присъединяването си към ЕС.
Изданието пише, че Европейската комисия, насърчена от руската инвазия в Украйна и желанието да привлече останалите страни от Западните Балкани в европейската рамка, е съживила процеса на разширяване, който е бил замразен повече от десетилетие, но че много членове се опасяват, че Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани, след присъединяването, биха могли да нарушат правилата на Съюза за демокрация, свобода на медиите и независимост на съдебната система и в процеса да се свържат с Русия.
"Не искам да бъда запомнен като комисарят, който въведе троянски коне в Съюза, които ще станат активни след пет, десет или петнадесет години", допълва Кос.
Тя добавя, че Комисията разработва идеи като "преходен период, един вид пробен период, защитни механизми", но че те все още са в ранен етап.
"Нуждаем се от тази дискусия и не бива да се страхуваме от нея", допълва тя.
FT посочва още, че Марта Кос е признала, че въпреки напредъка в процеса на присъединяване, някои държави членки са много по-предпазливи в частни дискусии, когато става въпрос за приемане на нови членове, отколкото биха предположили публичните им изявления за подкрепа.
Голяма част от тази предпазливост произтича от опита на Съюза с унгарския премиер Виктор Орбан, който многократно се протвопотавя на санкциите срещу Русия, противопоставял се е на всякаква военна помощ за Украйна и "става все по-авторитарен у дома, въпреки опитите на Брюксел да окаже натиск чрез задържане на средства от ЕС", добавя вестникът.
