ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Марта Кос: Северна Македония трябва да осъществи конституционните промени
"Скопие трябва да приеме конституционни изменения в съответствие със заключенията на Съвета на
Европа от 2022 г., за да постигне напредък по пътя си към Европейския съюз", подчертава Кос.
"Ние, европейците, трябва да направим много повече, за да поемем контрола над нашия континент, да защитим демократичните си ценности и да защитим собствената си сигурност", заявява еврокомисарят по разширяването Марта Кос пред Европейския парламент.
"Това може да се постигне успешно само чрез съвместна работа със съседите ни за създаване на силна, стабилна, сигурна и обединена Европа, основана на общи ценности и принципи. Само ако завършим обединението на Европа, можем да осигурим мир, свобода и просперитет на нашия континент. Само заедно с всички, които споделят нашите ценности, можем да гарантираме, че Европа има независим глас в света“, подчертава Кос, добавяйки, че представените днес доклади трябва да се четат в контекста на бързо променящия се геополитически пейзаж.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: