Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Малко мече нападна и рани испански турист в Япония
Автор: Росица Чинова 10:54Коментари (0)22
©
Испански турист пострада, след като бе нападнат от мечка в района на Ширакава-го - обект на световното наследство на ЮНЕСКО в японската префектура Гифу. Това съобщиха местните власти, цитирани от The Independent.

Според информация от селищната управа на Ширакава инцидентът е станал около 8:30 ч. сутринта местно време, в близост до автобусна спирка, докато туристът и негов приятел са правили снимки. Животното - младо мече с дължина около метър - е излязло внезапно от храстите, одраскало мъжа по дясната горна част на ръката и веднага след това избягало обратно в гората.

По-късно в района са открити следи, които вероятно принадлежат на животното. Местността е популярна туристическа дестинация, известна със своите традиционни сламени къщи в архитектурния стил "гасшо-зукури", строени преди стотици години.

В отговор на инцидента местната управа създаде спешна работна група и разположи патрули от полицията и лицензирани ловци, които да следят района. Властите отправиха призив към жителите и туристите да бъдат особено внимателни и да избягват самостоятелните разходки в залесените или слабо населените зони, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове, когато мечките са най-активни.

Случаят идва на фона на зачестилите срещи с диви мечки в Япония през последните години. Причините за това включват загубата на естествените местообитания и недостигът на храната в дивата природа.

Министерството на околната среда вече издаде предупреждения към местните власти с призив за засилването на мерките за сигурността - включително поставянето на предупредителни табели и използването на шумови устройства за отблъскването на животните.

Освен това бяха разхлабени ограниченията за отстрел на мечки в населените места. Съгласно новите законови промени местните власти вече могат да разрешават контролираното отстрелване на дивите мечки в жилищните райони при повишен риск.

Официалните данни сочат рекорден брой - 219 случая на нападения от мечки в Япония за периода до март 2024 г. Само между април и юли тази година са регистрирани още 55 нападения, което поставя страната на път да повтори негативния рекорд от предходната година. През април и май местните власти са получили 3032 сигнала за забелязани мечки, което е с около 500 повече от обичайното за същия период.

Още по темата: общо новини по темата: 763
06.10.2025 »
06.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
04.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/128 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
13:06 / 04.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
10:04 / 04.10.2025
Актуални теми
Газови доставки
Либерализъм и консерватизъм в Европа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: