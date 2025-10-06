ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Малко мече нападна и рани испански турист в Япония
Според информация от селищната управа на Ширакава инцидентът е станал около 8:30 ч. сутринта местно време, в близост до автобусна спирка, докато туристът и негов приятел са правили снимки. Животното - младо мече с дължина около метър - е излязло внезапно от храстите, одраскало мъжа по дясната горна част на ръката и веднага след това избягало обратно в гората.
По-късно в района са открити следи, които вероятно принадлежат на животното. Местността е популярна туристическа дестинация, известна със своите традиционни сламени къщи в архитектурния стил "гасшо-зукури", строени преди стотици години.
В отговор на инцидента местната управа създаде спешна работна група и разположи патрули от полицията и лицензирани ловци, които да следят района. Властите отправиха призив към жителите и туристите да бъдат особено внимателни и да избягват самостоятелните разходки в залесените или слабо населените зони, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове, когато мечките са най-активни.
Случаят идва на фона на зачестилите срещи с диви мечки в Япония през последните години. Причините за това включват загубата на естествените местообитания и недостигът на храната в дивата природа.
Министерството на околната среда вече издаде предупреждения към местните власти с призив за засилването на мерките за сигурността - включително поставянето на предупредителни табели и използването на шумови устройства за отблъскването на животните.
Освен това бяха разхлабени ограниченията за отстрел на мечки в населените места. Съгласно новите законови промени местните власти вече могат да разрешават контролираното отстрелване на дивите мечки в жилищните райони при повишен риск.
Официалните данни сочат рекорден брой - 219 случая на нападения от мечки в Япония за периода до март 2024 г. Само между април и юли тази година са регистрирани още 55 нападения, което поставя страната на път да повтори негативния рекорд от предходната година. През април и май местните власти са получили 3032 сигнала за забелязани мечки, което е с около 500 повече от обичайното за същия период.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 763
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: