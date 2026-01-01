Кипър заявява, че е готов да внесе "нов подход в дневен ред“ с поемането на шест месечното председателството на Европейския съюз на 1 януари 2026 година, в период на силна геополитическа несигурност, в който отбраната, миграцията и Украйна остават на челно място в европейската програма. Мотото на кипърското председателство е "Открити към света"Като една от най-малките държави-членки на Съюза, Кипър ще подходи към шестмесечието на председателството с дисциплина и отдаденост, но и с "различна нагласа“, както заявява външният министър на страната Константинос Компос. "Вярваме, че малките държави могат да предложат много в такива ситуации“, посочва той в интервю за The Guardian.