"Малките държави могат да предложат много": Кипър поема председателството на ЕС
Като една от най-малките държави-членки на Съюза, Кипър ще подходи към шестмесечието на председателството с дисциплина и отдаденост, но и с "различна нагласа“, както заявява външният министър на страната Константинос Компос. "Вярваме, че малките държави могат да предложат много в такива ситуации“, посочва той в интервю за The Guardian.
