|Малдивите забраняват пушенето за младите поколения
Мярката, инициирана от президента Мохамед Муизу по-рано тази година, цели "да защити общественото здраве и да насърчи поколение без тютюн", посочват от министерството. "Съгласно новата разпоредба, на лицата, родени на или след 1 януари 2007 г., е забранено да купуват, използват или да им се продават тютюневи изделия на Малдивите", допълват от ведомството. Забраната обхваща всички форми на тютюн, а търговците са длъжни да проверяват възрастта на клиентите преди продажбата.
Министерството напомня, че на територията на страната е в сила и пълната забрана за електронни цигари и вейп продукти, която важи за всички лица, независимо от възрастта. Продажбата на тютюневи изделия на непълнолетни се наказва с глоба от 50 000 руфии (около 2800 евро), а използването на вейп устройства - с глоба от 5 000 руфии (около 280 евро).
Подобни законодателни инициативи се обсъждат и в други държави: във Великобритания забраната все още е в процес на обсъждане, докато Нова Зеландия - първата страна, която въведе генерационна забрана - отмени закона през ноември 2023 г., по-малко от година след въвеждането му.
