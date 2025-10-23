ЗАРЕЖДАНЕ...
Макс Баклаян: Имаме 5 до 10 години хоризонт, в които цената на златото ще се покачва значително по-бързо от инфлацията
Спадът се дължи на инвеститорите, които започват да ликвидират позиции и да взимат печалби от инвестициите си. "Това, което наблюдаваме, е взимане на печалби на хартиения пазар, но не и на физическия“, отбеляза Баклаян.
Въпреки регистрирания спад, търсенето на пазара на физическо злато се увеличава. "Тази корекция в никакъв случай не отразява пазара на физическо инвестиционно злато, а на хартиеното такова. Интересът и от страна на крайните потребители, и на централните банки продължава да расте година след година“, обясни експертът.
Всички големи централни банки купуват безпрецедентно количество инвестиционно злато. БНБ също закупи 66 тройунции, които ще се съхраняват в ЕЦБ. "Това ще е пета поредна година, в която ще купуват над 1000 тона злато в рамките на годината. От 2014 г. централните банки заменят американски държавни ценни книжа и европейски държавни ценни книжа със златни активи. 2024 г. златото за първи път от близо 80 години надмина валутата евро и вече е втора на валутните резерви“, посочи експертът.
По думите му в момента се намираме в третия исторически бич на инвестиционно злато. "Имаме 5 до 10 години хоризонт, в които цената на златото ще се покачва значително по-бързо от инфлацията. Със сигурност то ще запази покупателната способност на спестяванията и според мен ще има значително по-висока възвращаемост, особено в последните години на този възходящ пазар. Може да инвестирате малко, ежемесечно, да не поемате големи рискове и със сигурност дългосрочно ще имате доста голяма възвращаемост“, съветва експертът по търговия с благородни метали.
Деглобализацията, сблъсъкът между САЩ и Китай и търговските и валутни войни според него между двете сили са основният двигател за глобалната икономическа и световна несигурност, смята Макс Баклаян. "Азия начело с Китай са едни от най-големите купувачи на инвестиционно злато. Доскоро Китай беше най-големият купувач на американски ценни книжа. Сега се отдръпва от американския дълг и го заменя със злато. Ако американският дълг не бъде купуван от Китай, САЩ или трябва да намерят друг купувач, или да вдигнат лихвения процент, на който продават дълга си, което би ги фалирало, или трябва да започнат да изкупуват дълга си сами – т.нар. процес на стерилизация и директна инфлация. Поради тази причина виждаме растяща инфлация в САЩ, а пазарът на работна ръка е спадащ, което е изключително опасно за една икономика. Всичко това тръгва от конфликта им с Китай“, обясни той.
По думите на експерта среброто е много повече индустриален и много по-малко монетарен метал. Около 70% от търсенето идва от индустрията и едва 30% - като инвестиции. "Въпреки това то се води "по-малкият брат“ на златото. В края на възходящия тренд то винаги догонва ръстовете в златото и ги изпреварва, но е и доста по-волатилен като благороден метал, с много по-малка пазарна капитализация. Затова когато цената на златото тръгне рязко нагоре, среброто за първи път прескочи рекордните си нива от 50 долара от 1980 г., но при корекцията на златото то е още по-волатилно надолу“, обясни Баклаян.
