Макрон загатна за голяма изненада на Олимпийските игри

© "Би било фантастична новина, ако Селин Дион участва на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.". Това заяви френският президент Еманюел Макрон на фона на спекулациите, че тя ще се появи, пишат от BBC.



Канадската певица беше заснета във френската столица преди церемонията по откриването в петък.



Но Макрон не потвърди дали певицата на My Heart Will Go On ще участва.



Дион, която записва музика на английски и френски, е сред множеството звезди, включително Лейди Гага, за която се говори, че ще участват.



"Явно е пристигнала в Париж, страхотно е!", допави още президентът. "Бих бил безкрайно щастлив, ако можеше да присъства на тази церемония по откриването, както всички наши сънародници".



Появата на Дион ще отбележи завръщането й, след като през декември 2022 г. беше диагностицирана със Синдром на скованата личност, което я принуди да отмени няколко концерта на живо.



Синдромът е неврологично състояние, което причинява мускулен спазъм.



Освен това това ще бъде вторият път, когато Дион, известна като "кралицата на силовите балади", участва в церемония по откриването на Олимпийските игри, след Атланта през 1996 г.