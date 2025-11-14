Reuters с позоваване на Елисейския дворец.
В понеделник, 17 ноември, Зеленски ще пристигне на посещение във Франция. По време на посещението Макрон ще потвърди дългосрочната подкрепа на Франция за сигурността на Украйна.
По време на срещата лидерите на двете страни ще обсъдят и двустранното сътрудничество в области като енергетика, икономика и отбрана.
Ден преди това беше обявено, че Зеленски ще посети Атина в неделя, 16 ноември.
В края на октомври Макрон заяви по време на среща на лидерите на "Коалицията на желаещите“, че Франция ще предостави на Украйна помощ в областта на противовъздушната отбрана.
