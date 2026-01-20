Bloomberg в понеделник, позовавайки се на източник, запознат с въпроса.
Източникът добави, че Макрон смята, че уставът на Съвета надхвърля ситуацията в Газа и поражда сериозни опасения, включително спазването на принципите и институционалната рамка на ООН, което Франция счита за безспорна.
Американският президент Доналд Тръмп разкритикува френския лидер за отказа му да се присъедини към "Съвета за мир“ и заплаши с 200% мита върху френското вино и шампанско.
На 29 септември 2025 г. Белият дом публикува 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Ивицата Газа. Документът предвижда създаването на международен "Съвет за мир“, който ще наблюдава дейността на Палестинската администрация за управление на региона, като част от примирието между ХАМАС и Израел.
На 17 януари Bloomberg съобщи, позовавайки се на източници, че Белият дом изисква от страните, които искат да получат постоянно място в "Съвета за мир“, да внесат 1 милиард долара. Проектът за устав на организацията предвижда, че Тръмп ще бъде председател на Съвета и ще наблюдава участниците и ще одобрява всички решения.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.