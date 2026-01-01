ЗАРЕЖДАНЕ...
Макрон изрази "дълбоката си тъга" и "пълна солидарност с Швейцария"
©
Макрон изразява "съболезнования на опечалените семейства и ранените", както и "пълната солидарност на Франция и братската й подкрепа“ към Швейцария, нейния народ и власти.
ФОКУС припомня, че броят на загиналите при пожар в бар в ски курорт в Швейцария достигна 40 души, ранените са над 100.
Българският премиер в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при пожара в Кран-Монтана.
Още по темата
Още от категорията
/
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
11:20
Лавров: Русия няма да се оттегля от преговорите със САЩ след атаката на ВСУ срещу резиденцията на Путин
29.12
Елена Поптодорова за срещата Тръмп и Зеленски: Самият формат на срещата може да се тълкува като положителен знак
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова Зеландия посрещна 2026 година
13:28 / 31.12.2025
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:36 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.