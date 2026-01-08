Reuters.
Макрон заяви още, че във Франция е имало единодушно политическо отхвърляне на споразумението въпреки "значителните отстъпки“ за фермерите в Европейския съюз, пише агенцията.
"Подписването на споразумението не е краят на историята и аз ще продължа да се боря за пълното изпълнение на ангажиментите, получени от Европейската комисия, както и за защита на нашите фермери“, добави още френският президент.
Вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис заяви по-рано, че страната също ще гласува против сделката. Въпреки това, като се има предвид, че Европейската комисия е осигурила подкрепата на Италия, споразумението вероятно ще бъде прието на гласуване в петък, пише агенцията.
Търговското споразумение на ЕС с МЕРКОСУР предизвика особено недоволство в страните с голям и влиятелен агросектор, особено във Франция и Полша.
Миналата седмица Съветът на ЕС одобри регламент за защита на агросектора в рамките на споразумението с държавите от Южна Америка.
Днес протестите на френските фермери достигнаха нови нива на ескалация. Тракторите на протестиращите влязоха, преди зазоряване в Париж и достигнаха Айфеловата кула, носейки в столицата на Франция мобилизацията за исканията им.
Целта на синдиката е да протестира главно срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Меркосур, но също и срещу държавното управление на епидемията от луда крава, която в началото на декември предизвика гнева на фермерите в югозападна Франция.
От зимата на 2024 г. фермерите искат опростяване на административните процедури и облекчаване на стандартите, особено европейските, които се считат за прекалено строги и благоприятстващи създаването на нелоялна конкуренция.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.