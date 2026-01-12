След нападението над българското посолство в Скопие, Министерството на външните работи на Република Северна Македония също излезе със становище по темата.Външното ведомство обяви, че осъжда инцидента в западната ни съседка.Публикуваме и останалата част от изявлението без редакторска намеса:Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.Същевременно информираме, че Министерството на вътрешните работи предприема подходящи мерки за пълно изясняване на случая.Министерството на външните работи и външната търговия оказва пълна подкрепа на компетентните институции в посока на бърза, ефикасна и прозрачна процедура за определяне на отговорност.