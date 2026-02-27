Вloomberg.
Според изданието, Мадуро е обжалвал вчера пред федерален съдия обвиненията в трафик на наркотици. Той твърди, че правителството на САЩ блокира финансирането от венецуелското правителство за неговата правна защита.
В четвъртък адвокатът на Мадуро, Бари Полак, заяви в съда в Ню Йорк, че действията на Министерството на финансите на САЩ противоконституционно нарушават правото на Мадуро на адвокат по негов избор. Той добави, че това нарушение изисква делото да бъде прекратено.
