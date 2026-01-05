Sky News заснеха венецуелският президент Николас Мадуро докато излиза от ареста. Хеликоптер ще го ескортира до съда в Манхатън.
ФОКУС припомня, че делото срещу Мадуро се очаква да започне в 12 часа местно време - 19 часа българско време.
Мадуро и съпругата му, Силия Флорес, трябва да се явят за първи път във федералния съд в Манхатън този следобед.
Според главния прокурор на САЩ Пам Бонди, лидерът на Венецуела е обвинен в:
- Нарко-терористична конспирация,
- Заговор за внос на кокаин,
- Притежаване на картечници и разрушителни устройства,
- И конспирация за притежаване на картечници и разрушителни устройства срещу САЩ.
ФОКУС припомня, че на 3 януари американският лидер Доналд Тръмп заяви, че САЩ успешно са нанесли удар по Венецуела. А по-късно венецуелският президент Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и изведени от щата след щурм на американските армия в дома им.
