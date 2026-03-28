МВнР на Русия нарече България марионетка на САЩ
''Безпочвеното задържане на руснаци, включително от гледна точка на българското законодателство, с цел трансфера им на американците само затвърждава непристойната репутация на София като послушна марионетка на Вашингтон'', заяви руското ведомство.
През декември 2025 г. руското посолство в София информира РИА Новости, че двама руски граждани, Олег Олшански и Сергей Ивин, са били арестувани в България по искане на САЩ. Консулски служители от посолството са ги посетили в софийския следствен арест, поддържали са връзка със задържаните и техните адвокати и са присъствали на съдебните им заседания.
Българският съд обаче одобри екстрадицията им в Съединените щати и те бяха предадени на американската страна на 26 март 2026 г.
