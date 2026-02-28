Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че до 160 ученички от училище в град Минаб в южната част на страната са загинали в резултат на удара на САЩ и Израел.

"По време на атаката на ционистския режим срещу училището в град Минаб загинаха между 150 и 160 от нашите момичета, и това е голямо престъпление“, цитира думите му агенция ISNA.

По-рано ведомството посочи, че под развалините има още затрупани деца и точният брой на загиналите и ранените неможе да се посочи.