МВнР уведомява, че през следващите дни се очакват обилни снеговалежи, поледици и рязко застудяване в 24 южни и североизточни щати на САЩ, включително Ню Йорк, Ню Джърси, Вирджиния, Масачузетс, Северна и Южна Каролина, Джорджия, Тексас, Аризона и други. Вероятни са сериозни затруднения в трафика в градовете и по магистрали и главни пътища, прекъсвания на електроснабдяването и повишен риск от материални щети. Очаква се голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети, съобщиха от институцията.МВнР съветва българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват (чрез сайтовете: Plan Ahead for Disasters | Ready.gov, Winter Storm Preparedness & Blizzard Safety | Red Cross или други) редовно за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер. Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти.Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.