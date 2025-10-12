МТ: Синът на Песков е бил на Малдивите в месеците, когато твърдеше, че е доброволец в редиците на "Вагнер"

© Синът на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков – Николай Песков (известен също като Николай Чоулз) – отново се оказа в центъра на вниманието. Както съобщава "Метла“, в периода, когато Николай Песков твърдеше, че е член на ЧВК "Вагнер“, всъщност той е почивал на Малдивите, пише The Moscow Times.



Медията припомня, че по-рано Песков-младши стана герой на история с телефонна шега на журналиста Дмитрий Низовцев, който му се обади от името на военния комисар. Тогава Николай отказа да се яви във военния комисариат, обяснявайки, че "въпросът трябва да се реши на друго ниво“. По-късно той заяви, че е заминал като доброволец да служи в редиците на "Вагнер“ и дори е получил медал "За храброст“. По неговите думи, на фронта е прекарал "малко по-малко от шест месеца“.



Въпреки това, според изтекла информация от граничната служба, на 31 януари 2023 г. Песков напуснал Русия и отлетял за Малдивите, където прекарал около три седмици. През септември същата година той отново посещава този регион. Също така синът на Песков многократно е посещавал Турция и ОАЕ. Тази информация поставя под съмнение твърденията му за участие в бойните действия.



По-рано медиите и антикорупционните организации съобщаваха за недвижими имоти, принадлежащи на децата на Дмитрий Песков. Николай притежава апартамент на улица "Болшая Дорогомиловская“ в Москва, а през март 2024 г. става собственик на къща в кокетното селище ДСК "Баковка“ в Одинцово.



Освен това дъщерята на Песков, Елизавета, по-рано е притежавала 25% от френската компания Sirius, на която е бил регистриран апартамент с площ 180 кв. м в Париж на стойност около 1,77 млн. евро. Фондът за борба с корупцията твърдеше, че официалните доходи на семейството не са позволявали да се направи такава покупка. Дмитрий Песков отричаше връзката на семейството с тази сделка, заявявайки, че дъщеря му "е живяла в Париж много скромно и никога не е била голяма бизнес дама“. През 2022 г. Елизавета Пескова попадна под санкциите на ЕС и САЩ. В отговор тя заяви, че счита ограниченията за несправедливи и подчерта, че "й харесва да пътува“.