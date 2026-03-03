Х.
''Въз основа на последните налични сателитни изображения, МААЕ вече може да потвърди някои скорошни щети по входните сгради на подземния завод за обогатяване на гориво в Натанз (FEP) на Иран'', съобщи агенцията.
''Не се очакват радиологични последици. Не е установено допълнително въздействие върху самия обект, който беше сериозно повреден по време на конфликта през юни“, отбелязва МААЕ.
Съобщението на агенцията за атомна енергия идва ден след като Техеран обяви, че подземният завод за обогатяване на уран в Натанз е бил атакуван.
Припомняме, че вчера генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси отрече да има доказателства за удари, поразили ядрени съоръжения в Иран от началото на операцията на САЩ и Израел.
