Любопитно: Тръмп вече няколко пъти е питал норвежкото правителство за Нобеловата си награда за мир

© Миналия месец американският президент Доналд Тръмп изненадващо се е обадил на норвежкия министър на финансите Йенс Столтенберг, за да обсъдят търговските мита, както и кандидатурата му за Нобелова награда за мир. За разговора първо съобщава норвежкият вестник Dagens Næringsliv в четвъртък, а по-късно той е потвърден пред Politico от правителствен служител в Осло. Това не е първият път, когато Тръмп повдига темата за наградата в разговорите си със Столтенберг, отбелязва Dagens Næringsliv.



"Вярно е, че президентът Тръмп ми се обади няколко дни преди разговора си с министър-председателя (Йонас Гар) Стьоре. В разговора участваха и няколко членове на екипа на президента, включително министърът на финансите Бесент и търговският представител Гриър“, коментира Столтенберг, бивш генерален секретар на НАТО, пред западната медия.



"Обсъдихме митата, икономическото сътрудничество и това послужи като подготовка за разговора му с министър-председателя Стьоре. Няма да влизам в повече подробности относно съдържанието на разговора“, добавя той.



Срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък може да се окаже решаващ тест за кандидатурата му за Нобелова награда за мир, тъй като всеки пробив или грешка по отношение на конфликта в Украйна вероятно ще се отрази на репутацията му на миротворец.



Всяка година Норвежкият Нобелов комитет избира лауреати измежду стотици номинирани. Петте му членове се назначават от норвежкия парламент в съответствие с инструкциите на шведския индустриалец от 19 век Алфред Нобел. Победителите се обявяват всеки октомври в Осло.



Няколко страни, сред които Израел, Пакистан и Камбоджа, вече са номинирали Тръмп за посредничество в мирни споразумения или примирия, откакто той се върна на поста си през януари.



Тръмп си приписва заслугите за успокояването на напрежението между ядрените сили Индия и Пакистан след сблъсъците по-рано тази година, а миналата седмица беше домакин на лидерите на Армения и Азербайджан във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на десетилетия на вражда.



Ако спечели, магнатът в областта на недвижимите имоти, превърнал се в политик, ще стане петият президент на САЩ, получил наградата, след Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън, Джими Картър и дългогодишния съперник на Тръмп Барак Обама.



"Никога няма да ми дадат Нобелова награда за мир“, оплака се Тръмп по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Овалния кабинет през февруари. "Много жалко. Аз я заслужавам, но те никога няма да ми я дадат.“



По време на пресконференция на 31 юли прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви, че "отдавна е крайно време“ Тръмп да спечели най-високото отличие.