Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Любопитно: Тръмп вече няколко пъти е питал норвежкото правителство за Нобеловата си награда за мир
Автор: Николина Александрова 21:27Коментари (0)52
©
Миналия месец американският президент Доналд Тръмп изненадващо се е обадил на норвежкия министър на финансите Йенс Столтенберг, за да обсъдят търговските мита, както и кандидатурата му за Нобелова награда за мир. За разговора първо съобщава норвежкият вестник Dagens Næringsliv в четвъртък, а по-късно той е потвърден пред Politico от правителствен служител в Осло. Това не е първият път, когато Тръмп повдига темата за наградата в разговорите си със Столтенберг, отбелязва Dagens Næringsliv.

"Вярно е, че президентът Тръмп ми се обади няколко дни преди разговора си с министър-председателя (Йонас Гар) Стьоре. В разговора участваха и няколко членове на екипа на президента, включително министърът на финансите Бесент и търговският представител Гриър“, коментира Столтенберг, бивш генерален секретар на НАТО, пред западната медия.

"Обсъдихме митата, икономическото сътрудничество и това послужи като подготовка за разговора му с министър-председателя Стьоре. Няма да влизам в повече подробности относно съдържанието на разговора“, добавя той.

Срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък може да се окаже решаващ тест за кандидатурата му за Нобелова награда за мир, тъй като всеки пробив или грешка по отношение на конфликта в Украйна вероятно ще се отрази на репутацията му на миротворец.

Всяка година Норвежкият Нобелов комитет избира лауреати измежду стотици номинирани. Петте му членове се назначават от норвежкия парламент в съответствие с инструкциите на шведския индустриалец от 19 век Алфред Нобел. Победителите се обявяват всеки октомври в Осло.

Няколко страни, сред които Израел, Пакистан и Камбоджа, вече са номинирали Тръмп за посредничество в мирни споразумения или примирия, откакто той се върна на поста си през януари.

Тръмп си приписва заслугите за успокояването на напрежението между ядрените сили Индия и Пакистан след сблъсъците по-рано тази година, а миналата седмица беше домакин на лидерите на Армения и Азербайджан във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на десетилетия на вражда.

Ако спечели, магнатът в областта на недвижимите имоти, превърнал се в политик, ще стане петият президент на САЩ, получил наградата, след Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън, Джими Картър и дългогодишния съперник на Тръмп Барак Обама.

"Никога няма да ми дадат Нобелова награда за мир“, оплака се Тръмп по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Овалния кабинет през февруари. "Много жалко. Аз я заслужавам, но те никога няма да ми я дадат.“

По време на пресконференция на 31 юли прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви, че "отдавна е крайно време“ Тръмп да спечели най-високото отличие.

Още по темата: общо новини по темата: 165
14.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
07.08.2025 »
02.08.2025 »
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
16:22 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
07:43 / 12.08.2025
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Войната в Украйна
Лято 2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: