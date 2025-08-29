ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Любима улична храна стана лукс, гирос под 5 евро може да се намери на малко места в Гърция
В региона Атика ситуацията също е показателна – дори обикновен гирос в питка вече се купува след внимателно обмисляне. Цените започват от 3,70 евро и достигат до 5,20 евро. Едно шишче свинско или пилешко струва между 2,40 и 3,70 евро, а пълна порция гирос или сувлаки варира от 11 до 13,50 евро.
За четиричленно семейство поръчка от по две гирос на човек може да означава разход между 30 и 40 евро – сериозно натоварване за семейния бюджет.
Експерти от бранша обясняват тенденцията с нарастващите разходи за суровини и по-високите оперативни разходи на заведенията. Според тях натискът върху цените може да продължи, а някои прогнозират, че гиросът вероятно ще се стабилизира около 5 евро в близко бъдеще.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 29 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета