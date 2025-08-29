Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Любима улична храна стана лукс, гирос под 5 евро може да се намери на малко места в Гърция
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:54Коментари (1)58
©
Неотдавнашно проучване на гръцката медия Creta24 сред онлайн платформите за доставка на храна показва, че цената на любимия пита гирос в Ираклион вече е надхвърлила 6 евро, като достига 6,50 евро. Само няколко заведения в града все още предлагат гирос за под 5 евро.

В региона Атика ситуацията също е показателна – дори обикновен гирос в питка вече се купува след внимателно обмисляне. Цените започват от 3,70 евро и достигат до 5,20 евро. Едно шишче свинско или пилешко струва между 2,40 и 3,70 евро, а пълна порция гирос или сувлаки варира от 11 до 13,50 евро.

За четиричленно семейство поръчка от по две гирос на човек може да означава разход между 30 и 40 евро – сериозно натоварване за семейния бюджет.

Експерти от бранша обясняват тенденцията с нарастващите разходи за суровини и по-високите оперативни разходи на заведенията. Според тях натискът върху цените може да продължи, а някои прогнозират, че гиросът вероятно ще се стабилизира около 5 евро в близко бъдеще.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Но, с един гирос в Гърция стига за двама души.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
12:27 / 27.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
07:58 / 27.08.2025
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
10:31 / 27.08.2025
Актуални теми
Пожари в Благоевградско
Реформи в БДЖ
Скандали в Народния театър
Водна криза
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: