Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:19Коментари (0)122
© bTV
"Има три неща в Македония. Първо - ниска избирателна активност - 150 000 по-малко, в сравнение с миналата година. 6% невалидни бюлетини и най-важното - никаква предизборна кампания. Мицкоски по време на предизборната си кампания променяше устройството на България. Казваше кой да влиза в Министерски съвет, какво трябва да се вписва и тн." Така собственикът на БГНЕС Любчо Нешков коментира ситуацията от последните дни в югозападната ни съседка. 

На въпроса защо Европейският съюз писа "3-ка" на Македония Любчо Нешков смята, че е защото Европейският съюз са възпитани и цивилизовани хора, използват тази метафора с тройката, за да разкрият истината. "Тази истина започна да се разказва по време на визитата на Урсула фон дер Лайен в Сопот, когато беше за кратко и там на пресконференцията тя загатна за рисковете, които съществуват в региона. Не само на Западните Балкани, а и общо - външната заплаха", коментира Нешков и добави: 

"Интересно беше пристигането в Белград, на летището. Вучич вече не беше "Скъпи Вучич", а беше - "здравей" и в колата. А в Скопие тя въобще не се появи на пресконференцията с Мицкоски. В тази връзка народното усещане е най-силно". 

Нешков разказа, че е имал среща с една македонка, известен учен, и на въпроса какво се случи в Македония с изборите, тя му е казала "Заедно със сърбите, ние сме "утепани", т.е потиснати. В тази дума има и липса на емоция, липса на страст, на желание, ако искате - и на оптимизъм. Ето това е случващото се в Македония, смята журналистът. 

Всичко това нещо, в което ние сме свидетели, това е една разголена истина, която ЕС вижда, коментира Нешков пред bTV.

