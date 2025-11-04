ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
На въпроса защо Европейският съюз писа "3-ка" на Македония Любчо Нешков смята, че е защото Европейският съюз са възпитани и цивилизовани хора, използват тази метафора с тройката, за да разкрият истината. "Тази истина започна да се разказва по време на визитата на Урсула фон дер Лайен в Сопот, когато беше за кратко и там на пресконференцията тя загатна за рисковете, които съществуват в региона. Не само на Западните Балкани, а и общо - външната заплаха", коментира Нешков и добави:
"Интересно беше пристигането в Белград, на летището. Вучич вече не беше "Скъпи Вучич", а беше - "здравей" и в колата. А в Скопие тя въобще не се появи на пресконференцията с Мицкоски. В тази връзка народното усещане е най-силно".
Нешков разказа, че е имал среща с една македонка, известен учен, и на въпроса какво се случи в Македония с изборите, тя му е казала "Заедно със сърбите, ние сме "утепани", т.е потиснати. В тази дума има и липса на емоция, липса на страст, на желание, ако искате - и на оптимизъм. Ето това е случващото се в Македония, смята журналистът.
Всичко това нещо, в което ние сме свидетели, това е една разголена истина, която ЕС вижда, коментира Нешков пред bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: