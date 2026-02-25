BFMTV.
В последните дни в значителна част от територията на Франция се необичайно топло време с почти летни температури, които достигнаха пик в сряда, 25 февруари. На територията на страната са регистрирани 130 месечни температурни рекорда.
Така, в относително северния Орлеан през деня са регистрирани 22,4°C, което е с повече от 13 градуса над нормата за това време на годината. В Нормандия е било около 23°C, в столицата Париж – също около 23°C.
В Шамони, в подножието на Монблан, на височина над 1000 метра, са регистрирани рекордните 21,1 °C.
В департамента Атлантически Пиренеи, който граничи с Испания, в редица населени места са регистрирани 28-28,7 °C.
В метеорологичната агенция Météo France отбелязват, че подобни показатели съответстват на нормите за май.
В следващите дни в повечето региони необичайното топло време ще продължи, а в Париж температурите ще бъдат около 20 °C.
Януари-февруари 2026 г. се отличават за Франция с рекорден период на валежи – валяло е всеки ден в продължение на 40 дни.
Интензивните валежи доведоха до значителни наводнения в много райони на западните и югозападните част на страната.
