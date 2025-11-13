Reuters, позовавайки се на трима източника.
Вашингтон наложи санкции срещу компанията и нейните дъщерни дружества в края на октомври и даде месец за прекратяване на операциите — срокът изтича на 21 ноември.
Според източници на агенцията, "Лукойл" иска удължаване, тъй като се нуждае от повече време за изпълнение на съществуващите си задължения и проучване на предложенията за своите активи.
След налагането на санкциите "Лукойл" обяви намерението си да продаде своите чуждестранни активи. Потенциален купувач бе търговецът на петрол Gunvor, но сделката пропадна, след като американското министерство на финансите даде да се разбере, че е против нея. Ведомството заяви, че компанията има връзки с Русия и че американските власти няма да издадат на Gunvor лиценз за извършване на дейност, докато в Украйна продължават военните действия.
След като САЩ отхвърлиха предложението на Gunvor, в Европа започна надпревара за активите на "Лукойл", съобщи Bloomberg. Според агенцията, няколко страни оказват натиск върху Вашингтон да предостави лиценз, който ще позволи на компанията да продължи дейността си след 21 ноември. Румъния не изключи възможността да придобие активите на Лукойл на територията на страната, а молдовските власти вече предложиха да изкупят инфраструктурата на компанията в международното летище в Кишинев.
Financial Times писа, че "Лукойл" е изправен пред заплахата да загуби активи на стойност 14 млрд. евро след провала на сделката с Gunvor на фона на неясните перспективи за тяхната продажба.''
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.