ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лоши новини за холивудските продукции, снимани у нас
Това е първият случай, в който американският президент въвежда мито върху услуга, а не стока, макар че засега не е уточнено кога и как точно митото ще бъде приложено.
Заплахата беше отправена първоначално през май тази година, като Тръмп се аргументира с това, че други държави предлагат данъчни стимули, привличащи филмови продуценти да снимат извън американска територия.
Холивуд беше изненадан от първоначалното предложение. "На пръв поглед това е шокиращо и би означавало практически пълно спиране на производството. Реално обаче е твърде сложно за прилагане", коментира човек от индустрията пред CNN, цитиран от money.bg.
Въпреки че американските актьори и режисьори предпочитат да работят близо до дома си, икономическата логика е безпощадна.
От години филмовите и телевизионните продукции напускат меката на киноиндустрията и се насочват към места с данъчни облекчения, които правят реализацията на различни проекти по-евтина. През 2023 г. около половината от разходите за филмови и телевизионни проекти с бюджет над 40 млн. долара са отишли извън САЩ според изследователската фирма ProdPro.
Както обяснява Джей Шурс, вицепрезидент на United Talent Agency: "Факт е, че за холивудските студиа е по-евтино да заплатят самолетни билети и хотели за екипа, защото цената на труда и възможността да се прави всичко в чужбина е безкрайно по-изгодна".
Потенциални американски мита върху филмите биха ударили и по българската икономика. У нас бяха заснети десетки холивудски продукции като "300: Възходът на империята", "Непобедимите", "Хелбой", "Паднал ангел" и филми с Лиъм Нийсън и Меган Фокс.
Само през 2024 г. са излезли 18 американски филма, снимани у нас, а през тази и следващата година се очакват поне още 17, показва справка в IMDB.
Киноцентърът в Бояна е дружество с над 22 млн. лева приходи за 2023 г. и над 150 постоянни служители към месец февруари 2025 г. Освен тях има огромно количество актьори, оператори, осветители, аудио специалисти, оператори и монтажисти, чиято заетост зависи от чуждестранните продукции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 202
|предишна страница [ 1/34 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: