ЗАРЕЖДАНЕ...
Лондон удължи лиценза за операции с чуждестранните дъщерни дружества на "Лукойл"
©
През октомври миналата година Великобритания включи "Лукойл" в списъка със санкции, но на 27 ноември издаде лиценз за продължаване на транзакциите с чуждестранните дъщерни дружества на компанията.
В рамките на този лиценз е разрешено да се продължат бизнес операциите, плащанията по съществуващи или нови договори или задължения.
Още по темата
/
ЕС санкционира 8 руски магистрати заради политически мотивирани присъди и лоши условия в затворите
23.02
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
03.02
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Още от категорията
/
Швейцария отпусна еднократна помощ от 50 000 франка за ранените и семействата на жертвите от пожара в Кран Монтана
18:08
"Четири години, откакто Путин превзе Киев за три дни. Това говори много за нашата съпротива": Зеленски се обърна към народа от бункера в Киев
24.02
Открийте 10-те разликите: Путин отново изчезна за 13 дни, докато опасенията за здравето му нарастват
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.