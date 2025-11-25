ЗАРЕЖДАНЕ...
Ливит: САЩ постигнаха огромен напредък към постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна
"През последната седмица САЩ постигнаха огромен напредък към привличането както на Украйна, така и на Русия на масата за преговори“, заяви Ливит в публикация в социалната мрежа X.
Тя допълни, че има няколко деликатни, но не и непреодолими детайла, които трябва да бъдат решени и ще изискват по-нататъшни разговори между Украйна, Русия и Съединените щати.
На 25 ноември Politico съобщи, че клаузата относно прехвърлянето на Донбас под руски контрол е премахната от новата версия на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна. В преработената версия се отбелязва също, че са премахнати "други чувствителни въпроси, отнасящи се до украинската територия“.
Ден преди това западните медии съобщиха, че министърът на армията на САЩ Даниел Дрискол е провел разговори с руска делегация в Абу Даби на 24 ноември. Следващата среща ще се проведе на 25 ноември, "за да се ускори напредъкът в мирните преговори“ и "да се положат основите за ангажиране на по-високо ниво“. Според Politico, Дрискол ще представи опростена американска програма за разрешаване на конфликта в Украйна. Кремъл отказва да коментира тази информация, наричайки ситуацията "информационна вакханалия“.
На 20 ноември украинският депутат Олексий Гончаренко публикува 28 точки от мирния план на Доналд Тръмп. Според Financial Times украинските власти критикуват документа и го считат за неприемлив без изменения, въпреки че Вашингтон очаква Зеленски да го подпише до 27 ноември. Планът включва излизане от НАТО, нови граници, буферна зона, ограничения за украинските въоръжени сили и използването на замразени руски активи.
По-рано френският президент отхвърли възможността за капитулация на Украйна.
