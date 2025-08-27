ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лишават насилниците на животни от право за притежание на оръжие в Гърция
"Разоръжаваме опасните“, каза Никос Хрисакис, специален секретар за защита на домашните любимци.
Бившият заместник-директор на полицията в Крит, Хрисакис, подчерта, че малтретирането на животни е свързано с домашното насилие.
"Човекът, който удря животно, често удря жена си, детето си или възрастния човек“, каза той.
Хрисакис цитира опита си в полицейската работа на остров Крит, където жестокостта към животните е широко разпространена.
"Животните са беззащитни; държавата трябва да ги защити“, добави той.
Промяната в закона е резултат от нарастващите доказателства, свързващи малтретирането на животни с по-широкомащабно насилие. Убийството на Каролайн Крауч през 2021 г. в град Глика Нера в Атика, когато съпругът ѝ уби и семейното куче, беше посочено като ярък пример.
"Тази регулация укрепва нашия арсенал“, каза Хрисакис. "Държавата не може да позволи на култура на насилие да доминира.“
