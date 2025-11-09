ЗАРЕЖДАНЕ...
|Летището във Вилнюс отново спря работа заради метеорологични балони, идващи от Беларус
В неделя вечер, 9 ноември, няколко метеорологични балона, които често са използвани от контрабандисти, нарушиха литовското въздушно пространство, според Националния център за управление на кризи (NKVC).
"Според предварителна информация решението за въвеждане на ограничения във въздушното пространство е взето поради балон или балони, насочващи се към летище Вилнюс“, съобщи Националният център за управление на кризи.
Летището беше затворено в 20:45 ч. местно време. Ограниченията, според представител на министъра на съобщенията Лукас Паскявичюс, бяха отменени рекордно бързо - в 21:50 ч., за да се сведат до минимум неудобствата за пътниците и да се гарантира безопасността на полетите.
Един от балоните е летял директно към летището.
Ръководителят на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас заяви, че един от балоните е попаднал в "много опасна зона“ - директно в траекторията на излитане и кацане на самолети.
"Посоката на вятъра беше много променлива. Тъй като зоната, където е регистриран, е опасна за неутрализирането му, наблюдавахме и чакахме балонът да напусне опасната зона“, поясни той.
Преди това, в подобни случаи, летището е било затворено за повече от шест часа.
