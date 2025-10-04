ЗАРЕЖДАНЕ...
|Летището в Мюнхен спря полетите за втори път заради дронове
Летищните власти се готвеха да подновят работа тази сутрин, но нови наблюдения на неидентифицирани летателни средства в близкото въздушно пристранство отложиха отварянето на двете писти на летището. Над 80 полета са отменени, пренасочени или забавени.
Летището беше затворено малко преди 21 часа снощи заради множество наблюдения на дронове. Властите в Белгия също съобщиха, че разследват наблюдения на 15 дрона над военен обект близо до границата с Германия
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
12:43 / 02.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
11:18 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
09:09 / 02.10.2025
