|Летището в Брюксел възстанови работа, след като бе затворено заради сигнал за дрон
Забелязването на дрона, което се случи малко преди 20:00 ч., доведе до спиране на всички пристигащи и заминаващи полети, потвърди по-късно пред местните медии говорител на skeyes, белгийския център за контрол на въздушното движение.
"Поради съображения за безопасност, засега е спряно цялото въздушно движение“, заяви говорителят. Всички пристигащи полети бяха пренасочени към Лиеж.
Въздушното пространство над летището впоследствие беше отворено отново и полетите бяха възобновени, става ясно от проверка на сайта на летището.
Инцидентът е поредният от поредица наблюдения на дронове в цяла Европа, които предизвикаха опасения за сигурността и нарушиха въздушния транспорт. В петък летище Берлин-Бранденбург също пренасочи полети след сигнал за дрон.
Макар това да е първото съобщение за забелязване на дрон над летището в Брюксел, по-рано този месец над няколко белгийски военни бази бяха забелязани подозрителни безпилотни летателни апарати. Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че се смята, че тези дронове са се опитвали да шпионират изтребители и складове за боеприпаси.
В момента тече разследване на нахлуванията над военната база Клейне Брогел в северната част на Белгия.
