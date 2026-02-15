NOS.
Според летището полетите са били отменени поради комбинация от силен снеговалеж и ветрове.
KLM Airlines съобщава, че летището е поискало от компанията да отмени определен процент от полетите си. На първо място, това са полети, планирани между 17:00 местно време и полунощ.
В цяла Холандия е обявено предупреждение за жълт код заради силния снеговалеж.
През януари, холандската авиокомпания KLM съобщи за недостиг на течност за размразяване на летище ''Схипхол'', а хиляди полети бяха отменени в рамките на пет дни поради студеното време.
По-рано тази година снеговалежите в Холандия причиниха значителни проблеми по пътищата на страната, като влаковете и общественият транспорт по много маршрути бяха отменени или се движеха по нарушен график.
