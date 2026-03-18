Spiegel.
От началото на деня на 18 март летището в Берлин не приема и не изпраща полети поради предупредителна стачка на профсъюза Ver.di.
Към сряда са отменени 445 излитания и кацания, което ще провали плановете на около 57 хиляди пътници. На пътниците се препоръчва да се обърнат към своите авиокомпании за алтернативни варианти за пътуване или презаписване.
Стачката бе обявена на фона на продължаващия спор относно условията на трудовите договори между профсъюза и компанията-оператор на летището FBB. Миналата седмица работодателите представиха своето първоначално предложение, което профсъюзът счита за незадоволително.
Ver.di изисква увеличение на заплатите с 6% за около 2 000 служители, подчинени на FBB, както и предоставяне на допълнителен почивен ден.
Поради стачката на Ver.di ще има прекъсвания и в работата на обществения транспорт в Мюнхен. Стачката "избягва“ сутрешните часове на пикова натовареност – от 9 сутринта част от метрото и трамваите ще спрат да се движат по маршрутите си, а основната фаза ще започне от 11:00 и ще обхване всички видове градски обществен транспорт. Крайградските влакове и автобуси ще се движат по разписание.
В четвъртък стачката се планира да продължи в Мюнхен, освен това тя ще се разшири и в още няколко града в Бавария, Северен Рейн-Вестфалия и Хамбург.
