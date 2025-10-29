ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекарка е открита мъртва в спешното отделение
Лекарите в Румъния потънаха в траур, след като д-р Щефания Сабо умира внезапно, само на 37 години, съобщава румънската ProTV, цитирана от ladyzone.bg.
37-годишната Щефания Сабо е била специалист по обща хирургия. Тя е започнала смяната си в понеделник вечерта и трябвало да напусне дежурството си в 8:00 сутринта. След консултации с няколко пациенти, лекарката се оттегля в кабинет в спешното отделение, където обикновено си почива. Към сутринта алармата на телефона й звъни настойчиво и неин колега влиза, за да види какво се случва. За съжаление, я намира безжизнена.
Една от последните снимки на младата лекарка е кадър, на който е с официална прическа. Кадърът има над 600 харесвания. Лекарката е с вечерна червена рокля с бюстие и грим, подходящ за специално събитие.
Към друга от последните си снимки починалата лекарка споделя повече за работата си.
"Всеки ден в болницата носи ново предизвикателство, нова история, нова мечта за спасяване. Медицината не е само лечение и диагностика, но и сърце, съпричастност и готовност да бъдеш подкрепа там, където е най-необходима. За нас всеки пациент е цяла вселена."
