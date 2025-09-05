Лекари бият тревога: Има ново огнище на ебола в Конго

© Ново огнище на ебола в Демократична република Конго е вероятната причина за 15 смъртни случая. 28 души проявяват симптоми на заразяване с ебола, съобщи здравното министерство на централноафриканската държава, пишат от CNN.



Това е 16-то огнище на ебола в Конго, а министърът на здравеопазването Самюел-Роже Камба заявява, че смъртността, която е оценена на 53,6%, показва сериозността на ситуацията.



"Има потвърден случай на заразен. Той е на 34-годишна бременна жена в местността Булапе, в южната част на провинция Касай. Проучването на предполагаемите случаи продължава", известяват още журналистите от американската медия.



"Към днешна дата предварителният доклад показва 28 предполагаеми случая и 15 смъртни случая, включително 14 в Булапе и 1 в Мвека, както и на четирима здравни работници", казва Камба.



Предполагаемите заразени с енола са показвали симптоми като треска, повръщане, диария и обилно кървене.



Световната здравна организация (СЗО) заявява, че е изпратила свои експерти заедно с екипа за бързо реагиране на Конго в провинция Касай, за да засили наблюдението на заболяванията, лечението, превенцията и контрола на инфекциите в здравните заведения. Организацията също така доставя консумативи, включително лични предпазни средства, мобилно лабораторно оборудване и медицински консумативи.



Конго разполага със запаси от лечения и ваксина срещу ебола Ervebo, заявяват от СЗО.



"Действаме решително, за да спрем бързото разпространение на вируса и да защитим общностите", казва д-р Мохамед Джанаби, регионален директор на СЗО за Африка.



Вирусът ебола е силно заразен и може да се предава чрез телесни течности. Заболяването е тежко и често фатално при хората.



Росица ЧИНОВА