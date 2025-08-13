Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ледът под Антарктида се топи отвътре
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:31Коментари (0)0
©
Антарктида – символ на вечния лед и студ – крие под ледената си броня океан, който в някои райони буквално "кипи“ от топлина. Не става дума за вряща вода, а за аномално високи температури, които ускоряват топенето на ледниците отдолу, без това да се вижда на повърхността, пише Meteo Balkans.

Как се затопля океанът под леда?

Топли океански течения

Системата на циркулация в Южния океан пренася топли водни маси от тропиците към Антарктида, където те проникват под ледените шелфове.

Промени във ветровете

Засилващите се западни ветрове – резултат от климатичните промени – тласкат топлите течения още по-дълбоко под леда.

Соленост и плътност на водата

По-солената и по-топла вода е по-плътна, което ѝ позволява да се "вмъкне“ под студените ледени маси.

Невидимият процес с видими последици

Тъй като топенето е подводно, ледниците изглеждат стабилни… докато изведнъж се срутят. Така се случи с ледения шелф Ларсен B през 2002 г., когато 3250 км² лед изчезнаха само за 35 дни.

Защо това е опасно?

Покачване на морското равнище – Топенето на ледените маси в Западна Антарктида може да вдигне световното ниво на океаните с над 3 метра.

Промени в океанските течения – Пресният студен приток променя глобалната циркулация и климата.

Риск от екстремно време – Нарушенията в океанските течения могат да засилят бурите и сушите по света. 

Как това засяга България?

Макар да сме далеч от Антарктида, повишаването на морското равнище засяга Черноморското крайбрежие, а промяната в океанската циркулация може да измести климатичните зони в Европа, включително да донесе по-екстремни зими или горещи лета.

Антарктида не просто се топи – тя се разпада отвътре. Това е процес, който не виждаме всеки ден, но който пренаписва климатичната карта на планетата.

И ако днес океанът "кипи“ под леда, утре последиците ще се усещат и по нашите брегове.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Държавата разпродава имоти
Лято 2025
Кабинетът "Желязков"
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: