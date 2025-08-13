ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ледът под Антарктида се топи отвътре
Как се затопля океанът под леда?
Топли океански течения
Системата на циркулация в Южния океан пренася топли водни маси от тропиците към Антарктида, където те проникват под ледените шелфове.
Промени във ветровете
Засилващите се западни ветрове – резултат от климатичните промени – тласкат топлите течения още по-дълбоко под леда.
Соленост и плътност на водата
По-солената и по-топла вода е по-плътна, което ѝ позволява да се "вмъкне“ под студените ледени маси.
Невидимият процес с видими последици
Тъй като топенето е подводно, ледниците изглеждат стабилни… докато изведнъж се срутят. Така се случи с ледения шелф Ларсен B през 2002 г., когато 3250 км² лед изчезнаха само за 35 дни.
Защо това е опасно?
Покачване на морското равнище – Топенето на ледените маси в Западна Антарктида може да вдигне световното ниво на океаните с над 3 метра.
Промени в океанските течения – Пресният студен приток променя глобалната циркулация и климата.
Риск от екстремно време – Нарушенията в океанските течения могат да засилят бурите и сушите по света.
Как това засяга България?
Макар да сме далеч от Антарктида, повишаването на морското равнище засяга Черноморското крайбрежие, а промяната в океанската циркулация може да измести климатичните зони в Европа, включително да донесе по-екстремни зими или горещи лета.
Антарктида не просто се топи – тя се разпада отвътре. Това е процес, който не виждаме всеки ден, но който пренаписва климатичната карта на планетата.
И ако днес океанът "кипи“ под леда, утре последиците ще се усещат и по нашите брегове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: