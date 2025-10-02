Ледниците в Швейцария се топят с рекордни темпове - учените алармират

© Швейцарските ледници са се стопили с "огромни" темпове тази година, като общият им обем е намалял с 3% - което е четвъртото най-голямо годишно намаление в историята. Това се дължи на ефектите от глобалното затопляне, съобщиха в сряда водещи швейцарски глациолози, цитирани от The Economic Times.



Намаляването на ледниците тази година означава, че ледената маса в Швейцария - дом на най-много ледници в Европа - е намаляла с една четвърт през последното десетилетие, съобщиха в доклада си швейцарската група за мониторинг на ледниците GLAMOS и Швейцарската академия на науките.



"Зима с ниска снежна покривка, съчетана с горещи вълни през юни и август, доведе до загубата на 3% от обема на ледниците", казват учените.



Швейцария е дом на близо 1400 ледника, най-много от всички страни в Европа, а ледената маса и постепенното й топене имат последици за водноелектрическата енергия, туризма, земеделието и водните ресурси в много европейски страни.



Повече от 1000 малки ледника в Швейцария вече са изчезнали, съобщават експертите.



"Ледниците очевидно се топят поради антропогенното глобално затопляне", казва Матиас Хус, ръководител на GLAMOS, визирайки изменението на климата, причинено от човешката дейност.



"Това е основната причина за ускорението, което наблюдаваме през последните две години", добави Хус, който е и глациолог в университета ETHZ в Цюрих.



Отстъпването и загубата на ледниците също оказват влияние върху ландшафта на Швейцария, причинявайки изместването на планините и нестабилността на земята.