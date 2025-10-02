ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ледниците в Швейцария се топят с рекордни темпове - учените алармират
Намаляването на ледниците тази година означава, че ледената маса в Швейцария - дом на най-много ледници в Европа - е намаляла с една четвърт през последното десетилетие, съобщиха в доклада си швейцарската група за мониторинг на ледниците GLAMOS и Швейцарската академия на науките.
"Зима с ниска снежна покривка, съчетана с горещи вълни през юни и август, доведе до загубата на 3% от обема на ледниците", казват учените.
Швейцария е дом на близо 1400 ледника, най-много от всички страни в Европа, а ледената маса и постепенното й топене имат последици за водноелектрическата енергия, туризма, земеделието и водните ресурси в много европейски страни.
Повече от 1000 малки ледника в Швейцария вече са изчезнали, съобщават експертите.
"Ледниците очевидно се топят поради антропогенното глобално затопляне", казва Матиас Хус, ръководител на GLAMOS, визирайки изменението на климата, причинено от човешката дейност.
"Това е основната причина за ускорението, което наблюдаваме през последните две години", добави Хус, който е и глациолог в университета ETHZ в Цюрих.
Отстъпването и загубата на ледниците също оказват влияние върху ландшафта на Швейцария, причинявайки изместването на планините и нестабилността на земята.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 751
|предишна страница [ 1/126 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: