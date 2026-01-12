in.gr и Proto Thema.
Резкият спад на температурите донесе снеговалежи и в Атика, като в понеделник сутринта (12.01) във Вилия и Парниса са падали снежинки.
В същото време слаб снеговалеж се наблюдава и в Парниса, като температурата е -5 градуса по Целзий на 1000 метра надморска височина, според Националната обсерватория в Атина.
Спадът на температурите е започнал да се усеща първо на север, а след това и в останалата част на страната, като живакът е паднал дори под 10°C. Както в понеделник (12.01), така и във вторник (13.01) температурата ще остане ниска, като се очакват слани в ранните сутрешни часове (температури под 0°C дори в низините на централна и северна континентална Гърция).
Настъплението на лошото време започна и вече е "облякло“ Епир, Западна и Северна Гърция в бяло, със снеговалежи в планинските и полупланинските райони. Флорина, Загорохория и Долината на Кастория са "облечени“ в бяло още от сутринта на 12 януари.
