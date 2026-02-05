Сподели close
Излитанията от летище Берлин-Бранденбург са били преустановени в четвъртък (5 февруари) сутринта заради леден дъжд, който е направил невъзможно размразяването на самолетите, съобщава говорител на летището, предава Reuters.

Прекъсването е засегнало въздушния транспорт в германската столица, като националната метеорологична служба предупреждава за опасни условия.

На пътниците е съобщено да очакват отменени полети и значителни закъснения. Летището призовава пътниците да се свържат директно с авиокомпаниите си, за да получат актуална информация за състоянието на полетите. Летището съобщава, че прекъсването на полетите може да продължи, докато метеорологичните условия не се подобрят.

Германия е засегната от продължителна студена вълна от януари до февруари, като Берлин е покрит със сняг, а температурите падат под -10 градуса по Целзий. Необичайно студената зима доведе до хаос в транспорта, особено в железопътния.

Леденият дъжд е рядка форма на валежи, които замръзват почти мигновено след удара върху студена повърхност, придавайки на всичко от листата до огледалата на колите вид на ледени скулптури.