Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия
"Ние продължаваме да развиваме активно дипломацията в посока на страните, които сега наричаме световното мнозинство – в Азия, Африка, Латинска Америка. А изолацията, за която Западът постоянно говори, всъщност е самоизолация на самия западен свят. Имаше напълно позорни ситуации, когато на международни събития, в рамките на Г-20 например, те се договаряха да не подават ръка на руските представители. Когато ни виждаха в някакви коридори до залата за заседания, правеха се, че гледат на другата посока, бягаха – възрастни хора“, коментира министърът.
