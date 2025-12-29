Русия не възнамерява да се оттегля от преговорите със Съединените щати за Украйна след нападението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров пред репортери днес, предава агенция"Нямаме намерение да се оттегляме от преговорите със Съединените щати“, подчертава министърът.